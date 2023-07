Erkki Bahovski ⟩ Kollaborante saab määratleda, kuid alati pole see lihtne

Ligikaudu 83 aastat tagasi tuli Eestis võimule juunikommunistide valitsus. Muidugi ei vasta see lause tõele – kollaborandid ei saa kunagi võimule tulla, sest neil lihtsalt ei ole seda. Võim kuulub neile, kellele kollaborandid alluvad. See alluvussuhe võib olla väga erinev, lausa sel määral, et mõni kollaborant ei saagi aru, et ta allub kellelegi, uskudes oma võimutäiusse.