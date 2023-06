NÄDALA NÄGU ⟩ Andekas ja jõhker bandiit ähvardas Vene eliiti

Kõige loetumad artiklid ja raamatud kirjutatakse pahatihti kõige kohutavamatest inimestest. Kui Vladimir Putini armetut lapsepõlve, kompleksset ja moondunud maailmataju on palju analüüsitud, siis «prigožiniaana» alles võtab hoogu. Aines on seda põnevam, et keegi ei tea täpselt, milline oli äsjane sündmusteahel kulisside taga ning mis saab edasi.