AJALUGU ⟩ Laulu- ja tantsupidu aitab teha sammu rohelisema elulaadi poole

XIII noorte laulu- ja tantsupeol «Püha on maa» on võrreldes varasemaga märkimisväärselt paremini kättesaadavaks muutunud joogivesi ning jäätmete vähendamise nimel on näiliselt asendamatuks muutunud ühekordsed nõud vahetatud korduskasutatavate vastu.