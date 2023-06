Madli Vitismann ⟩ Käimasolev noorte laulu- ja tantsupidu on toonud esile veidra sõnakõlksu

Kui mingit ajakirjanduslikku klišeed üle kasutatakse, võib see muutuda nii valdavaks, et asendab sõna, mille kujundlikuks sünonüümiks algul mõeldud oli. Nii on kuhugi kadunud lauluväljaku uhket ehitist tähistav «laululava», selle kujundlikuks sünonüümiks mõeldu mõõdutundetu kasutus aga mõjub eksitavana, märgib keeletoimetaja Madli Vitismann.