Vastulause ⟩ Erametsaliit: me ei ole raieaktivistid

Raie on ainult üks töö, mida metsas tehakse. Solvav on tonaalsus nagu metsaomanikud on ainult raiest huvitatud. Erametsas on metsa uuendamise mahud viimase aastakümnega ligi kümnekordistunud, mitmekordistunud on ka noorte puistute hooldamise mahud. Enda elueast kaugemale ulatuvale tulevikule mõtlevaid metsaomanikke ei saa kuidagi käsitleda kui raieaktiviste.