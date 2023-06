Tanel Kiik ⟩ Valisid kindlates kätes ja pika plaaniga Eesti, aga saad kärped ja maksutõusud

Sajandi madalaima sündimuse taustal peretoetuste kärpimine on Darwini auhinna vääriline. Valitsuskoalitsioon käitus laste ja peredega sõnamurdjana ning õõnestab seeläbi keset rahvastikukriisi riikliku perepoliitika usaldusväärsust.

Vahetult enne riigikogu valimisi tõsteti lasterikka pere toetusi ja nüüd otsustati neid kahe kolmandiku ulatuses kattuva valitsuse poolt kärpida. Praegu on löögi all lastega pered, homme võivad kärpimise ohvriks sattuda pensionärid, puuetega inimesed või teised haavatavad sihtrühmad. Riik ei saa toimida nii, et enne valimisi ühe käega annan, pärast valimisi teisega võtan. Eriti veel olukorras, kus valimisplatvormidel lubati hoopis lapsetoetusi tõsta ja indekseerida.