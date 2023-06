JUHTKIRI ⟩ Püha on maa: nüüd me hakkame laulma ja tantsu vihtuma

Vahepeal siin-seal levinud jutt rahvusriikide peatsest surmast on liialdus, et mitte öelda rumal vale. Just rahvusriigid, mitte rahvusi tasalülitavad impeeriumid, on suutnud kaitsta kõige paremini ideaale, mis põhinevad vabadusel ja demokraatial, samuti inimõigustel ja rahvaste vabal eneseteostusel.

Õieti on vähe võrreldava suurusega rahvaid, kelle keel ja kultuur on nii hästi kaitstud kui meie oma. Parimad tingimused selleks tagab omariiklus, kuid kindlasti on siin oluline alla kriipsutada igaühe osalus. Rahvas algab selle liikmetest. Iga noor laulu- ja tantsupeoline, iga kooliõpetaja, kaitseliitlane, muusik või näitleja, kirjanik või emakeelset kirjasõna tähtsaks pidav teadlane – kõik, kes teevad igapäevast rahvuslikku tööd – on Eestile hindamatu väärtusega.

Kuid maailm, milles me elame, on avardunud. Selline rahvuslus, mis kapseldub endasse, mõjub muutunud maailmas pigem koomiliselt ja oli seda tegelikult juba Noor-Eesti aegadel, enam kui sada aastat tagasi. Nagu on üsna pentsikud ka need «õiged eestlased», kes arvavad rahvusluse monopoli endil olevat, et ülejäänutele ette kirjutada, kuidas õige eestlane elama ning käituma peab.

