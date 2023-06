AK FOOKUS ⟩ Eesti on jõudnud mõttekodade ajastusse

Viimastel aastatel on tekkinud ridamisi mõtte­kodasid: Ühiskonnauuringute Instituut, Isikuvabaduse Siht­asutus, Sihtasutus Liberaalne Kodanik (SALK), Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK), Pere Siht­kapital ning PESA, kui nimetada vaid mõningaid. Poliitilisele mänguväljale on neil märgatav mõju ja iseäranis otsustavaks võib see muutuda valimiste ajal.