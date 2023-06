Mihkel Mutt ⟩ Kas ajakirjandusel on võimu?

Ajakirjandusel on laias laastus kahte liiki võimu. Ühelt poolt rohkem negatiivses võtmes, kritiseeriva ja paljastavana, teiselt poolt positiivses, selgitava, sihte seadva ja innustavana. Uuriv suund, valgustkartvate tegude lagedale toomine ja laiendatud vilepuhumine on vaba ajakirjanduse üdi. See funktsioneerib meil jätkuvalt ja kui selle mõju ka on vähenenud, siis mitte drastiliselt. Tõsi, paljastused ei vii alati asjaomaste isikute tagasiastumiseni, valitsusest rääkimata, aga «Eestis on nii kombeks» ja see on omaette teema. Fakt, et avaliku elu tegelased üritavad paljastusi vältida, päris küüniliselt ajakirjandusele ei vilista.