Kristina Pihlapuu ⟩ Kõigil on raske, aga minul on raskem

Üleeile kirjutas Postimees üleeuroopalise üliõpilaste küsitlusuuringu Eurostudent 8 uutest tulemustest. Iseasi muidugi, kui uued need olid. Eesti tudengite toimetulek on veelgi rohkem lüüa saanud. Siinkohal võime mõelda: aga mis siis? Kõigil on ju praegu raske ja meil endil loomulikult kõige raskem. Mõistmaks aga olukorra tõsidust, peame vaatama algset seisu. Üliõpilaste vajaduspõhise õppetoetuse määrad olid veel hiljaaegu peaaegu et kümne aasta tagused ja tulemusstipendiumina laekub õnnelikumate kontole 100 eurot. Võtkem üks hetk ja mõelgem: mida teeksite teie kümne aasta taguse palgaga tänaste hindade juures? Veel enam, kui paljud kulud saavad täna kaetud 100 euroga? Tõsi, sügisest ülikooli alustavaid või sinna naasvaid noori ootab ees helgem pilt, sest viimaks on vähemalt vajaduspõhise õppetoetuse määrasid tõstetud.