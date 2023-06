Mihhail Kõlvart ⟩ Laske lastel ometi võistelda!

Arusaam, et tegeletakse liiga palju võistluste korraldamisega, mitte liikumisharrastusega, ei ole pädev. Lapsed tahavad võistelda ning võistlused motiveerivad sporti tegema. Kes on aga veel aktiivsem liikuja kui mitte sporti armastav inimene? Liikumisharjumus jääb koolispordi harrastajale tavaliselt külge elu lõpuni ja mõjutab positiivselt omakorda tema perekonda ja järgmist põlve. Tegusad koolisportlased on heaks eeskujuks eakaaslastele. Mida laiapõhjalisem on sportlik keskkond, seda rohkem kaasab see lapsi liikuma ja spordiga tegelema.