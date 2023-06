MART KULDKEPP ⟩ Venemaa ebastabiilsust ei tohi peljata

Jevgeni Prigožini bonapartistlik avantüür, mis läinud nädalavahetusel aset leidis, joonib taas kord alla, et sõjast nõrgestatud Venemaal võib ette tulla mida tahes. Välistatud pole ka tegelik riigipööre või kodusõja puhkemine ning hiljutiste sündmuste tulemusena selle tõenäosus kahtlemata suureneb. Lõpuks taipasid seda ju asjaosalised isegi: pealinnale lähenenud mässulistele esialgu karmi kättemaksu tõotanud Vladimir Putin loobus algatatud kriminaalasjast niisama kiiresti, kui see lauale tõsteti; Prigožin koos oma Wagneri kõrilõikajatega siirdus aga vaguralt Valgevenesse eksiili ja jättis sinnapaika oma varasema vihase nõudmise kaitseminister Sergei Šoigu ja kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi kõrvaldamiseks. Hetkel püütakse mõlemalt poolt teha nägu, nagu midagi erilist ei olekski juhtunud ja Vene kolossi alustalad oleksid kindlad ja tugevad. Mässu käigus surma saanud Vene pilootide lähedased ehk ei sooviks seesuguse lahendusega leppida, kuid kindlasti tagatakse nendegi vaikimine.

Kõik see on mõistetav, kuna Venemaa väidetava stabiilsuse müüti on väga oluline hoida nii sisepoliitiliselt – Vene rahva rahustamiseks – kui ühtlasi ka lääneriikide heidutamiseks. Mõlemal pool kardetakse mingit «segaduste aega» Venemaal nagu tuld. Muuhulgas seetõttu palusid lääneriigid putši ajal Ukraina relvajõududel väidetavalt hoiduda Vene territooriumi ründamast ning sama argumendiga hoitakse ka antavat relvaabi tasemel, mis lubab Ukrainal küll kuidagimoodi ellu jääda, kuid mitte sõda kiiresti võita. Sest kes teab, mida «nurka aetud» Putin muidu võib ette võtta! Seda aga tunnistada ei taheta, et segaduste aeg Venemaal võibki juba käes olla ning alanud gangsterite arveteklaarimist ära hoida ei ole läänemaailma võimuses.