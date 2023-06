Vene mäss on mõttetu ja halastamatu, kirjutas luuletaja Aleksandr Puškin. Üks eripära on sellel siiski veel. Nimelt ajast, mil algas Venemaa koondamine Moskva ümber, mässatakse valitseja vastu ülimalt harva.

Alates 1323. aastast, mil Vladimiri-Suzdali suurvürst kolis pealinna Moskvasse, on Moskva-kesksel Venemaal leidnud aset vaid üks pärilussõda (aastatel 1425–1453), kui suurvürsti trooni pärast sõdisid vürst Vassili Pime ja tema onu Juri Dmitrjevitš. Kuigi ka Moskva pärilussõjas osales Kuldhord, on see kuni 20. sajandini ainus konflikt Moskva-kesksel Venemaal, mida saab pidada kodusõjaks.