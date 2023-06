Iverson Ng ⟩ Eesti valitsusest on saanud Hiina Rahvavabariigi kaudne koostööpartner

Juuni on raske kuu eestlastele, kelle lähedased okupatsioonivõim Siberisse küüditas. Nii on see ka hongkonglastele – alates mitmetest 1989. aasta Tiananmeni väljaku veresauna mälestusüritustest kuni 2019. aasta ühe ja kahe miljoni hongkonglase marssideni ja esimeste hongkonglasteni, kes Hongkongi valitsuse vastu protestides enesetapu sooritasid.