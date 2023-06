Advokaadid ⟩ Igale seaduses kehtestatud metsa müügiviisile on oma aeg ja koht

Metsad on meie maa rikkus. See ei säili aga niisama, vaid vajab järjepidevat majandamist. Siinkohal on ilmselgelt äärmiselt oluline elustiku mitmekesisuse tagamine. Samas on vajalik ka metsa tootlikkuse, uuenemisvõime ja elujõulisuse tagamine. Samuti ökoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi vajadusi rahuldava mitmekülgse metsakasutuse võimalus. Laskumata siinkohal autorite ekspertiisist kõrvalekalduvatesse loodusteaduslikesse vaidlustesse selle üle, millises koguses ja millistel aladel raieõigust tohiks teostada, on riigil igal juhul erasektoriga tehingutesse astudes oluline enda varaga targalt ja õiguspäraselt ümber käia. Teisisõnu, kui raie ja metsamaterjali müük on otsustatud ja eesmärgistatud, tuleb olla kindel, et tehing toimub turupõhistel tingimustel ja ressurssi kasutatakse parimal võimalikul viisil.

Kokkuleppehinnaga kestvuslepingutega müük on vajalik pusletükk. Ebaõige arusaama metsa majandamise õiguslikest võimalustest võis tekitada Postimehes 21. juunil avaldatud artikkel. Tõsi on see, et riigimetsast metsamaterjali müügi puhul on tegemist riigivara võõrandamisega. Riigivaraseaduse ja metsaseaduse järgi on üldjuhul tõesti vara võõrandamise põhivormiks enampakkumine. Metsamaterjali müümisel aga on kõik seadusega ettenähtud võõrandamise viisid võrdsed. Samas ei ole see siiski ainus võimalik ega vajalik müügiviis. Metsaseaduses on nimetatud müügiviisidena avalikku enampakkumist, eelläbirääkimistega pakkumist ning kokkuleppehinnaga kestvuslepinguga müüki. Igale neist on ka oma aeg ja vajadus.