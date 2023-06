Tiit Kärner ⟩ Miks ignoreeritakse põhiseaduse preambulit?

Riigikogus välja kujunenud parlamentarismi olemusele vastukäiv olukord, kus riigi probleemide lahendusi ei otsita läbirääkimiste teel, vaid jõu abil, on viinud erinevate soovitusteni, kuidas sellest seisust välja tulla. Valdavalt on need olnud puht õiguslikud ning nende sisu on seisnenud erinevates juriidiliselt enam-vähem talutavates otsustes, mis võimaldaksid opositsiooni lõputule obstruktsioonile lõpu teha, «nii et riigikogu saaks rahuliku sisulise aruteluga edasi minna». Samas on selge, et olulise parlamentaarse ülekaalu korral saab see «arutelu» olla vaid näiv, sest soovitud tulemus on saavutatav lihtsa hääletamisega, vastaspoolega arvestamine ei ole aga praeguses Eestis midagi, millel oleks mingi moraalne väärtus.