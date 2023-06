ERKKI KOORT ⟩ Strateegiline pettus on Venemaa eriteenistuste geneetilises koodis

Mida rohkem laekub infot ja vihjeid Venemaal 23. kuni 24. juunil toimunud sündmustest, seda enam näib, et mäss ei olnudki tegelikult mäss. Tõsi on, et Wagneri variväe juhi Jevgeni Prigožini nähtaval orkestreerimisel hõivati miljonilinnad Rostov ja Voronez ning suunduti edasi Moskva peale. Rõhutan just sõna nähtaval orkestreerimisel, sest kindlasti ei olnud see spontaanne teeleasumine.