Oleme Eestis oma digitaalse eluga jõudnud sinnamaale, et tänavused gümnaasiumilõpetajad pole oma elus tõenäoliselt kordagi pidanud ühtegi riigi- või omavalitsuse asutust külastama. Ja neil pole õrna aimugi, kus need asutused asuvad või millega tegelevad, sest kogu asjaajamine on käinud läbi digikanalite.