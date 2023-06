JUHTKIRI ⟩ «Kõigevägevama aktsiaseltsis» on kehv vilja-aasta

Kolmapäevase lehe Eesti uudiste külgedel ütleb mitu teraviljakasvatajat, et ega see liiga hiljaks jäänud vähene vihm enam olukorda päästa. Üks põllumees räägib Postimehele sedagi, et tuleb rukkist silo teha. See võib olla tark otsus, sest kuivus piirab ka võimalusi loomasööta varuda.

Teraviljakasvataja on mõistagi üks väga visa tõug, kes on looduse kapriisidega silmitsi seisnud aastatuhandeid. Ehk nagu üks ettevõtja meile kinnitas: see on nagu aktsiaselts, kus 90 protsenti kuulub kõigevägevamale ja ainult 10 protsenti põllumehele. Seega on põuarisk paratamatu. Pealegi on see, kas tegemist on ränga või mõõduka põuaga, Eesti piireski päris erinev.

Varemalt võis põud ja ikaldus endaga kaasa tuua näljahäda, aga tänapäeva inimesed elavad tihti justkui uskudes, et igavese elu kindlustuspoliis on neil taskus. Vähene viljasaak võib olla põllumehe mure või probleem kuskil kaugel asuvate arenguriikide jaoks, aga meil ei takista see poest kuidagi leiba osta.

Kõigi murede kiuste elame me ajaloo seisukohalt vägagi haruldases heaoluühiskonnas. Ühiskonnas, kus Tartu valglinnastu inimeste heaolu ning öörahu rikuvad Emajõe poldril ammuvad lehmad, nagu lehest samuti lugeda võib. Selline heaoluühiskonna probleem on mõneti koomiline – et piimatootmine võiks vaiksemini käia, parem kui ilma lehmadeta...