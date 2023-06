Edward Lucas ⟩ Venemaa mürgine poliitika on keemistemperatuuril

Kujutlege heade sidemete ja otsekohese ütlemisega kokka, näiteks Gordon Ramsay’t, alustamas restoraniäri turvatööst ja lõpetades riiklike hankelepingutega. Need tulusad kõrvaltegevused algavad ihukaitsjatega, laienevad väljapressijateni ja hõlmavad lõpuks täiemahulist palgasõdurite leegioni. Valitsusele on see menüü esialgu meeltmööda, kuid asi kisub hapuks. Pärast kuudepikkust kaitseministeeriumi vastu suunatud räigeid sõnalisi rünnakuid kuulutab meie kangelane välja raskelt relvastatud «vabadusemarsi» Londonile. Valitseb paanika, kuid poolel teel loobub ta plaanist ja pageb Iirimaale.