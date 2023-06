Jana Holmar ⟩ Nutikad tervisetehnoloogiad leevendavad tervishoius inimeste puudust

Eestis on Euroopa Liidu suurim tajutav katmata ravivajadus – selle peamiseks põhjustajaks on meie pikad ravijärjekorrad eriarstide juurde. Kui eriarstiabi järjekorra maksimumpikkuseks on kehtestatud 42 päeva, siis tegelikkuses on ooteaeg keskmiselt 26 protsendil juhtudest pikem, piirkonnahaiglates suisa 35 protsendil juhtudest. On palju erialasid, kus ootejärjekord ületab kehtestatud pikkust rohkem kui kahekordselt.