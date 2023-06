JUHTKIRI ⟩ Wagneri mäss oli häirekell ka Eestile

Teada on, et Prigožini kriitika ­Venemaa kõrgema sõjaväe juhtkonna aadressil muutus viimaste kuude jooksul üha räigemaks, põhjuseks Wagneri üksuste puudulik varustamine Bahmuti lahingus. Samas on allikaid, kes väidavad, et varustatus oli heal tasemel, kuid Prigožin pani ise varustust kõrvale, et fabritseerida süüdistusi. On võimalik, et ta valmistus mässuks pikalt ja selle eesmärk oli nurjata Vene vägede ülemjuhatuse plaan allutada Wagner ja teised erasõjaväeüksused alates 1. juulist ühtsele juhtimisele.