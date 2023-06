Erkki Bahovski ⟩ Vene seaduste kõverpeegel

​Kui vastab tõele, et Wagneri ninamees Jevgeni Prigožin läheb Valgevenesse ja süüdistused tema vastu on kummutatud, annab see taas tõestust, et Venemaal on kõik inimesed võrdsed, aga mõned on võrdsemad, kirjutab arvamustoimetaja Erkki Bahovski.