Toomas Alatalu ⟩ Prigožini veenis oma marssi peatama ingušš Jevkurov

Peaaegu kõikides telekanalites näidati laupäeval kaadreid mässama hakanud Wagneri väegrupi juhi Jevgeni Prigožini ja Kremli läkitatud sõjaläbirääkijate Junus-bek Jevkurovi ning Vladimir Aleksejevi Rostovis peetud kõnelustest. Kreml on siinkohal täpne sõna, sest ehkki mõlemad kindralid on ametis Venemaa kaitseministeeriumis ja see hoone asub väljaspool Kremlit, on inguši rahvusest Jevkurov Putini isiklik sõber ja protežee. Seda eriliste teenete eest, mida keegi huvitaval kombel pole ei eile ega täna maininud.