Pühapäeval juhtis Briti endine armeeülem kindral Richard Dannatt tähelepanu sellele, et Valgevenesse asuvad Wagneri sõdurid suurendavad ohtu, et sealt võib lähtuda täiendav rünnak Ukraina vastu.

Kõik see kinnitab, et Wagneri sisuline likvideerimine ei pruugi Venemaa võitlusvõimet sugugi vähendada. Pigem vastupidi. Tõsi, kui sisemine kisma jätkub ja Venemaa on ametis sisevandenõude ning paleepööretega, siis see nõnda ei ole. Kuid meil pole mingit õigust rajada lootusi arengule, mida me ei saa kontrollida ja mis on täielikult Venemaa siseasi.