MEELIS OIDSALU ⟩ Vene ühiskond on sisenenud uude arengufaasi

«Putini koka» Jevgeni Prigožini mässu Kremli vastu tuleb võtta tõsiselt, sest see tähistab ühtlasi Venemaa sisenemist uude – ajutise lagunemise – arengufaasi. Vene riiklus on ajaloos on riikluse ehitamise kümnendid vaheldunud desintegratsiooni ja anarhia-aastatega. Venemaa peatset ajutist lagunemist – isegi kui see pole territoriaalne, vaid organisatoorne ja poliitiline – on mitmed analüütikud juba varem ennustanud, aga seostanud pigem Putini surma ning sellega kaasneva siseneva võimuvõitlusega.

Putin pole Ukraina sõja käigus tekkinud sisepingeid suutnud ohjata ja nüüd on Venemaa oodatust varem sisenenud sisepoliitiliselt uude reaalsusesse. Selleks faasiks ja selle tagajärgedeks on kohane NATO-l juba täna valmis olla. NATOs on aeg arutada Venemaa ajutise lagunemise aegset kaitseplaani.

Tänases telepöördumises tegi Putin instinktiivselt mitu viga. Esiteks rääkis ta Prigožini mässu ise suureks, seda 1917. aastaga kõrvutades. Sellist retoorilist relva on mõtet kasutada ainult siis, kui on lootust rahvast vastupanule mobiliseerida. Rostovi ja Voroneži hõivamine näitab aga, et kohalik elanikkond sellise stsenaariumi puhul Kremli «kaitseks» ei sekku. Neid on nagu Pavlovi koeri treenitud kriiside puhul telekate ees sitsima ja ilmselt panustab Putin ka alanud kodusõjas suuresti telerelvale ja rahva passiivsusele.