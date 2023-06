Vladimir Juškin ⟩ Putini ketikoer näitab hambaid, aga kes vajutas päästikule?

Jevgeni Prigožin (Putini kokk) on Putini enda toode. Sõja puhkedes täitis ta valvekoera rolli, kes haukus kõva häälega sõjaväe peale, sest ülemjuhataja ise ei julgenud armeed kritiseerida. Prigožinil pole peale 20 000 – 30 000 elukutselise võitleja mitte mingisuguseid ressursse. Tema peamine ressurss on Putin. Seetõttu võime öelda: «On Putin – on Prigožin, ei ole Putinit – ei ole Prigožinit». Oma pöördumises rahvale ei nimetanud Putin Prigožinit.

Sündmusi, mis leidsid aset öösel vastu 24. juunit, võib nimetada päästikuks. Küsimus on ainult selles, kes päästikule vajutas? Need, kes veel ennast Prigožini selja taha peidavad – osa GRUst (üks Wagneri asutajatest on GRU direktori asetäitja kindral Aleksejev), võib-olla osa FSBst, armee vanem ja kõrgem ohvitserkond, kes nõustub tema hinnanguga sõjale (armee lasi Wagneri ilma vastupanuta Rostovisse), kubernerid, kes lubasid tal pidada Siberi linnades loenguid ja karmilt võimu kritiseerida?

Aga võib-olla lubasid tal mässu alustada need, kes peaksid riigipööret ära hoidma ja kes tahavad täpselt teada, kes võiksid sellega liituda (Föderaalne Valveteenistus FSO – 30 000 inimest, presidendi julgeolekuteenistus – 5000 inimest?).

Praegu on võimatu öelda, kas see on tõeline sõjalise riigipöörde katse või mitte. Seni võib kindlalt väita seda, et tegemist on avaliku konfliktiga kahe armeestruktuuri vahel, võib-olla armee raske kaotuse eelõhtul Ukrainas.