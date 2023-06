Toomas Alatalu ⟩ Prigožini mäss on asjade loogiline käik

Tegemist on klassikalise sõjalise mässuga, mille eellugu sai tegelikult alguse juba 2014. aastal, kui Venemaa Ukrainat ründas. Kui Krimmis toimus rünnak regulaararmee osalusel, siis Ida-Ukrainas leidis see aset mitteametlikult – seal tegutsesid nii eriväelased kui ka eraarmeede üksused. See ebamäärasus vältas veebruarist 2014 kuni detsembrini 2015, kui Putini tunnistas, et tõepoolest, venelased on Ukrainas.

2022. aastal alanud suur sõda oli Vene armee operatsioon, kes tõrjus esialgu eraüksused kõrvale. Armeed saatis aga ebaedu ja ühel päeval selgus, et sõjavägi ei saa eraarmeedeta hakkama. Lõpuks ei suutnud regulaararmee enam Bahmutis lahingut pidada.

Bahmuti langemisele järgnes loogiline käik, nõue, et eraüksused allutaks end kindralstaabile. Armee pidi ju sõjapidamise enda kätte saama.

Ka edasi toimunu on täiesti loogiline. Oligi oodata, et need, kes sõdisid paremini kui armeeüksused, ei hakka end alandama ega endast kehvematele alluma, vaid nõuavad endale paremaid tingimusi.

Samal ajal ootasid armee komandörid aga juhust, et Prigožini mehi paika panna. Tõenäoliselt juhtuski see, et armee tulistas Wagneri üksusi ja see sai siis praeguse mässu põhjenduseks.

Mässu perspektiive on praegu väga raske hinnata. Üks kindralstaabi ja Wagneri vahemees võiks olla kindral Sergei Surovikin, kes võeti vahepeal ametist maha ja oli siis Prigožini teenistuses. Tema kutsus täna oma esinemises Wagnerit üles algpositsioonidele naasma. Prigožini ja armee võimalik vahelüli võttis seisukoha armee poolt.

Sel nädalal oli üks tähelepanuväärne detail. Kui ukrainlased lasid tiibrakettidega Krimmi Hersoniga ühendanud silda, ähvardas selle piirkonna nn kuberner Vladimir Saldo, et venelased võivad pommitada silda Moldova ja Rumeenia vahel. Rumeenia on siiski NATO liige. Kes lubas tal midagi sellist öelda? Paistab, et Kreml ei kontrolli enam sündmusi, iga kohalik kuberner võib ähvardada keda tahes.