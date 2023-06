Märt Meesak ⟩ Riigikogu jättis ettevõtjale kibeda maigu suhu

Riigikogu läks suvepuhkusele ning valimistejärgsed koalitsiooni moodustamise läbirääkimised, opositsiooni obstruktsioonid ning valitsuse usaldusküsimusega vastu võetud seadusemuudatused on saanud minevikuks. Ettevõtjana vaatasin kõike kõrvalt ning tunnistan, et kibe maik jäi suhu. Jah, ma ei ole ettevõtlus- ja majanduspoliitika valdkonda puudutavate otsustega rahul.

Minu ülevaate eesmärk ei ole kuidagi kellelegi ära teha või vastanduda. Tahan sõna sekka öelda väikeettevõtjana, et rahulolematuseks on kuhjaga põhjust ning ka praegusel koalitsioonil on selle parandamiseks aega ja võimalusi. Tahet on vaja!