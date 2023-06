Erki Tamm ⟩ Eesti riik elab ise oma elu keeruliseks

Selle järel oleme kohtunud kirikujuhtidega kõigi riigikogu fraktsioonidega, õiguskomisjoni ja vabariigi presidendiga. Neil kohtumistel oleme selgitanud EKNi ja liikmeskirikute seisukohti ning põhjendanud, miks toetame traditsioonilist abielu mehe ja naise vahel nagu see seisab tänaseni kehtivas perekonnaseaduses. On oluline mõista, et me ei seisa mitte kirikute kui institutsioonide eest, vaid väljendame kümnete tuhandete eesti usklike veendumust ja valu abielu mõiste muutmise pärast.