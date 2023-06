Eestil on kogu aeg olnud mingi kandev, ühiskonda ühendav idee. Taasiseseisvumise järel oli ilmselge – Eesti peab saama Euroopa osaks, meil peab saama elada nagu Soomes, letid olgu kaupa täis, kõigil seljas ilusad riided ja tuju hea. Eks see idee oli sinisilmne, lapsemeelne.

Hiljem selgus, et õitsval kapitalismilgi on oma varjuküljed, aga Eesti elatustase tõusis tõepoolest tubli hooga. Nüüdseks oleme jõudnud juba kusagile Euroopa keskmike piiri peale, kuuldavasti on Eesti elatustase kõrgem, kui näiteks Hispaanial, süda-Euroopa olulisel liikmel.