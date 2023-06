Lea Danilson-Järg ⟩ Kuus last ei pea olema kolmas maailm

Riigipalgaline kirjanik Peeter Sauter on võtnud 22. juuni Postimehes pahandada Isamaaga, et seisame lastega perede heaolu eest. Tema artikkel kubiseb paraku faktivigadest, nii et selle tõeväärtus ei erine kuigi palju muinasjuttude omast. Aga et tegu on siiski nädalalehes ilmunud looga, mitte ilukirjandusteosega, püüan olulisemad vead siinkohal ära klattida.

Sauter alustab artiklit vastuse otsimisega küsimusele, mis on laste ostmine ja toob näiteks erinevaid elulisi olukordi. Kui lähtuda just lapse, mitte täiskasvanu vaatepunktist, pole aga sugugi keeruline püstitatud küsimustele vastata. Tuleb mõista, et laps ei ole kellegi hüve või koduloom, vaid indiviid, kelle õigused ja vajadused on võrdväärselt olulised. Seega, kui last saades (ja kasvatades) lähtutakse ennekõike lapse huvidest, on ostmine välistatud. Kui aga lapse huvid jäetakse kõrvale ning lähtutakse vaid enda soovidest, võib tegu olla lapse ostmisega.