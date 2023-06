Krister Kivi ⟩ Viie seikleja kadumaminek varjutas põgenike massuppumise peaaegu täielikult

Nüüdseks teame kindlalt, et Titani nimelisel eksperimentaalalusel Titanicu vrakile sukeldunud on surnud. Suure rõhu all toimunud purunemine tappis asjatundjate hinnangul silmapilkselt kõik pardalolnud, kelle nimed ja näod on saanud tuttavaks inimestele üle planeedi. Kui võtta arvesse jubeda lämbumissurma alternatiiv, oleks ilmselt võinud minna hullemini. Aeg on küsida, miks see meile üldse nii väga korda läks.