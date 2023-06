ÜLO KALM ⟩ Uhke Postipoiss sõitis kord maanteel...

Tuli meelde ka see, et anti teada ajalehtede uuest kojukandjast Omnivast. Et igal hommikul kella kaheksaks on lehed postkastis. Selle uue Eesti asjaajajaga on aga vana asi juhtunud. Lubab, aga ei täida lubadust. Täpselt nagu Kaja Kallase valitsus enne valimisi. Olen kurb.