JUHTKIRI ⟩ Pada sõimab katelt, ühed mustad mõlemad

Opositsiooni kaebus riigikohtule oli tänuväärne selles mõttes, et Eesti parlamentarism on väga noor ja paljud õiguslikud kitsaskohad vajavadki kõrgeima kohtuinstantsi seisukohta, et hoida riigivalitsemine põhiseaduse piires. Riigikohtu otsus lõi täiendava selguse ning aitab riigikogu liikmetel ning kogu rahval paremini mõista opositsiooni ja koalitsiooni võitlustandri reegleid. Ilma neid reegleid järgimata on oht, et demokraatlik protsess asendub puhtakujulise ärapanemisega.

Märkimisväärne on ka riigikohtu seisukoht, et opositsiooni korraldatud obstruktsiooni tuleb «teatavas ulatuses taluda» kui «poliitilise võitluse ja parlamenditöö vahendit», samas tõi riigikohus selgelt välja selle piirid: kui obstruktsioon hakkab riigikogu korrapärast tegevust halvama, ja selleks halvamiseks võib lugeda ka arupärimiste ja eelnõude lakkamatut esitamist istungi alguses, siis võib see kohtu sõnul «halvata põhiseadusliku korra toimimise».

Teisest küljes on oluline ka see, et kuigi eelnõude sidumine usaldusküsimusega on lubatav, et ületada obstruktsiooni, leiab riigikohus, et selle liiga sage kasutamine hävitab sisulise debati riigikogus, mis nagu piiramatu obstruktsioon, võib viia parlamendi tasalülitamisele. Ehk siis eelnõude usaldusküsimusega liiga agarat sidumist võib nimetada enamuse obstruktsiooniks vähemuse vastu, kui natuke sõnadega mängida.