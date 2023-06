RAGNAR ROOS ⟩ Rohepööre vajab üha rohkem elektriinsenere

Elekter on olnud aastaid meie elus iseenesestmõistetav ja ühiskonna vajadus elektrienergia järele aina kasvab. Koos tarbimise kasvuga suureneb nõudlus spetsialistide järele, kes oskavad luua paindlikku ja tulevikule mõeldes ka rohelist elektrivõrku. Mõeldes kõigile plaanitavatele päikese- ja tuuleparkidele, elektriautode laadimiskohtadele, aga ka uutele tarkadele elamutele ja ärihoonetele, on tulevikus elektriinseneridel tööd rohkem, kui nad ära teha jaksavad. Juba praegu on elektriinseneridest ja teistest elektritöid tundvatest spetsialistidest puudus.