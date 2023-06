Muide, imestasin kui Eesti 200 veidi enne valimisi juhti vahetas ning erakond ennast küllaltki napi häälteenamusega Lauri Hussari taha heitis. Kuid küllap parteiline sise-elu jääbki kõrvaltvaatajale müstikaks. Siiski ei saa lahti kiusatusest mõtelda, et Kristina Kallas oleks kindlasti veenvama partii esitanud. Ning mis seal salata, meie ikkagi veel patriarhaalses ja kohati šovinistlikus poliitikamaailmas on alati põhjust loota, et naispoliitikul lihtsalt tuleb paremini välja.