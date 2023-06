JUHTKIRI ⟩ Ära joo purju ennast jälle, kui kord kui pühad saabuvad!

Tuli ja alkohol koos on äärmiselt ohtlikud. Eriti tänavu, kui maa on kuivem kui kulu. Sel puhul maksab meenutada, kui tihti on alkohol tule- ja autoõnnetuste peamine põhjus. Või et ka peo käigus süüdatud sigaret pole pelgalt terviserisk – et natuke ju võib, nagu mõnikord arvatakse –, vaid see on ka suur-suur tulerisk.