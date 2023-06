AK Kirjanduskool ⟩ Arvo Mägi «Karvikute kroonika»

Vist 1992. aasta suvel jalutasime Arvo Mäega Tartus ja mäletan, et talle oli eriti oluline käia ka Postimehe toimetuses, kus ta vahest veerand tundi vestles kinnise ukse taga tollase peatoimetaja Mart Kadastikuga. Rootsis sai Mägi tänu abikaasa Liidia tulusale arstiametile peaaegu täielikult pühenduda kirjanduslikule tegevusele, mis on jätnud jälgi igasse žanri.

Postimehe aega jäävad ka Mäe esimesed kirjanduslikud suleharjutused, milles leiduvad tulevase suurteose eod. Margus Visakõivu nime all ilmunud joonealustes «Maamehe mõtisklusi» on silmapaistval kohal mälu ja põlvkondade järjepidevuse teema. Üheks inspiratsiooniallikaks said Mäele varakult Euroopa suured suguvõsaromaanid ja juba tema esimene romaan «Hõbedane noorus» (1949) kandis alapealkirja «Peatükke Karovonide perekonna kroonikast». Varajasse loomingujärku kuulub ka Mäe suurejooneline proosaideaal – luua mahukas romaan, mille ülesehitus oleks võrreldav katedraaliga ja milles kajastuks kogu eesti rahva võitluste ja kultuuri ajalugu.