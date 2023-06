Nädala näod ⟩ Ansipi aeg tuleb tagasi

Mõni tund pärast valimistulemuste avalikuks tulemist 5. märtsi hilisõhtul oli selge, et juhtunud on midagi suurt. Eestis on uus poliitiline tasakaal. Ilma Reformierakonnata ei ole võimalik valitsust moodustada ja Reformierakonnal ei ole Keskerakonda ega Isamaad enam millekski vaja (EKRE oli välistatud niikuinii).

Mingis mõttes on tagasi tulnud «Ansipi aeg». See tähendab Reformierakonna domineerimist. Nendeta pole võimalik poliitikat teha. Kaja Kallas on ise öelnud, et tema kahes eelmises valitsuses oli tal kogu aeg tunne, et peab tegelema kahe opositsiooniga: üks opositsioon nagu opositsioon ikka ja teine opositsioon valitsuspartneri näol. «Nüüd ma esimest korda tunnen koalitsioonipartnerite tuge,» ütleb Kallas aga Eesti 200 ja sotsidega koos valitsemise kohta.