Täna tuli tõsiseks tegev uudis, et Eesti teraviljakasvatajatel võib põua tõttu saamata jääda lausa pool saagist (PM Majandus 21.06). Juba täna võib iga eestimaalane ise autoaknast näha, et mitmetel põldudel, kus on kuivemad kohad, on osa viljalaike täiesti kollased. See tähendab, et viljakõrred on juba kuivanud ja surnud ning neid ei ärata ellu enam ka kasvõi kohe tulev vihmahoog.