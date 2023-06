Vabalt elavad loomad elavad aga pidevate riskide olukorras. Loomade kaitsekäitumine ja kaitsetegevus on seetõttu alati aktuaalne. Loomulikult ei tähenda see seda, et loomad ei puhka, seda põhjalikult ning teatud olukordades paratamatult ümbritsevast ka veidi vähem teadlikuna. Kuid see nõuab erilisi ettevalmistusi ja tingimusi, mida tuleb otsida, leida, õigesti kasutada, ehitada ja kindlustada.