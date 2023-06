Euroopas on kuumalained muutunud sagedasemaks ja vihma sajab vahel tavalisest vähem. Raske on leida teadlast, kes julgeks öelda, mis on selle kõige täpne põhjus. Vastus «kliimamuutused» on ilmselt õige. Üksikasjalikke mehhanisme võime vaid oletada. Mõned neist on üsna loogilised.

Selleks et meie kanti vihma jõuaks, peaks olema piisavalt pilvi, ja suurimaks sademete põhjustajaks on teadagi ookeanid. Mida suuremad pilved ja mida kauem need püsivad, seda suurem on tõenäosus, et ohtrad sademed ka meid tabavad. Teame, et sel kevadel on siiakanti sademeid jõudunud märgtavalt vähem. Sellest nii kuivus kui ka tuleoht.