Jüri Reinvere ⟩ Meid ähvardab Euroopa must auk

Kunagi ammu, kui läksin septembris 1990 Varssavisse õppima, oli tavaline, kui rabasin inimesi sellega, et eesti keel ei kõla üldse vene keele moodi. Kui helistasin ühest Krakówis asuvast kirjastusest seal linnas elavale eesti luuletajale Aarne Puule – võiksin terve novelli kirjutada sellest, kui naljakas see nimi poolakatele tundus –, siis pärast toru hargile panemist imestasid kõik kirjastuse naised, et... mis? «Teie keel ei kõla ju kohe üldse vene keele moodi?!» Minu hämming, et kui siin kellegi keel üldse vene keele moodi kõlab, siis see on just teie keel, ei tundunud neile mingit muljet avaldavat, sest endi arust olid nad vene keelest nii kaugel, kui üldse olla võis. Lõppude lõpuks on vene ja poola keele vahel suur põhimõtteline müür, millest ei roni keegi üle.