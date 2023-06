Jüri Kotšinev ⟩ Sõda Ukrainas võib kesta 2024. aastani

The Washington Post viitas oma kirjutises analüüsidele, mis on tulnud USA kaitseministeeriumi luure peavalitsusest. Need analüüsid ja hinnangud räägivad sellest, et isegi kui Ukrainal õnnestub tagasi vallutada olulised territooriumid ja tekitada neile suuri kaotusi elavjõus ja sõjatehnikas, ei istu venelased läbirääkimiste laua taha.

2023. aasta jooksul on Ukraina ja Venemaa vahelised rahuläbirääkimised vähetõenäolised. Aasta lõpeb mõlemale sõdivale poolele osalise sõjalise eduga. The Washington Posti analüüsi järgi ei jätku kummalgi jõudu, et saavutada lahinguoperatsioonidel tõhusaid tulemusi. Tupikseisu rindel, kus kumbki pool ei saavuta otsustavat edu, on kirjeldatud ajalehes kui kõige tõenäolisemat stsenaariumi.