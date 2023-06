Lauri Vahtre ⟩ Huvitav, kui kaugele saaks tegelikkuse eitamisega minna?

Mida lihtsamates ja algelisemates tingimustes ühiskond toimib, seda ilmsemad on põhitõed. Näiteks et põud toob kaasa ikalduse ja ikaldus nälja. Või et töökäed ei teki kuidagi iseseisvalt, vaid selleks tuleb saada ja kasvatada lapsi; samuti et kes pole lapsi saanud, võib vanaduses hätta jääda. Maailm jaguneb taevaks ja maaks, inimsugu meesteks ja naisteks. Inimesed moodustavad elus toimetulemiseks, laste saamiseks ja nende kasvatamiseks-kaitsmiseks perekondi. Kes teeb haiget, sellele tehakse haiget. Neid tõdesid ei varjuta keeruline tootmisprotsess ega bürokraatia.

Teisiti on lood arenenud ühiskonnas. Seal tundub, et raha tuleb seinast, kartul kasvab poes ja ühiskond kestab edasi iseenesest, ilma et oleks vaja lastega jännata. Kõigil on õigused, kohustustest ei räägita. Iga inimene peab saama, mis ta tahab ja olema see, kes ta tahab.