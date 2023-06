AJALUGU ⟩ Roosevelti sada päeva ja Eesti

Eesti meedia abil on loodud arvamus, et majandus ja eriti rahandus on kriitilises seisus ja vajavad sekkumist. Nii on kerge osutada võrdlusele ja kinnitada, et ka Eesti vajab uut lähenemist, uut tehingut (New Deal). USA president Franklin Delano Roosevelt (1882–1945) sai sellise võimaluse märtsis 1933. Presidendi algatused olid suunatud sisepoliitikale, nagu enamasti Ameerika ajaloos on olnud. Seepärast on tema esimese saja päeva rahvusvaheline taust jäänud tavaliselt tagaplaanile. Nende päevade jooksul toimusid aga ka mitmed USA välispoliitikat muutvad arengud.