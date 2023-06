Mõlemal pool Soome lahte oli kaua tavaks arvata, et sõdadevahelise aja Eesti oli eriti alul Soomest vähemarenenum ning, peaasi, kõvasti vaesem maa, kuid jõudis kahe iseseisvusaastakümnega talle kõvasti lähemale nii elatustasemelt kui ka üldiselt arengult. See arvamus läks küll vastuollu teadmisega, et Soomes oli samal ajal kogu Euroopa kiireim majanduskasv, keskmiselt 4,5 protsenti aastas. See tähendas üldise jõukuse kahekordistumist vaid pooleteise aastakümnega. Madalamalt tasemelt alustades ja aeglasemalt edenedes poleks Eesti niisiis mitte kuidagi saanud lähemale jõuda.