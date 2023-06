Pole kahtlust, et kui Vene armeel oleks seekord õnnestunud Ukraina hõivata, oodanuks kõiki rahvuslikult mõtlevaid ukrainlasi karm saatus: arreteerimised, ülekuulamised, vangilaager või hukkamine. See on võrreldav 1940. aastal Balti riikide okupeerimise järel siin toimunuga.