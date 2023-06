JUHTKIRI ⟩ Valitsus tirib rahvast kõrvupidi helgesse tulevikku

Aga see unistus ei pruugi täituda. Näiteks ajakirjandusväljaandeid koondav Eesti Meediaettevõtete Liit on otsustanud, et nad ei kavatsegi unustada valitsuse ebaõiglast ajakirjanduse käibemaksu tõstmist. Kaks aastat tagasi kehtestati see Euroopast tulnud ideede toetusel selleks, et Eesti ajakirjandus oleks tegusam valeinfo ja propaganda vastu võitlemisega, mida idapiiri tagant meile pidevalt juurde hoovab. See on julgeoleku küsimus ja võitlus meie inimeste mõistuse pärast. Kuid valitsus on nüüd selle Venemaa vastase võitlusega seotud käibemaksualanduse nimetanud oma «kingituseks», ning erinevate ettekäänete otsimine selleks on ammu ületanud hea maitse piiri. Kolmapäeval algab Meediliidu sotsiaalkampaania, mida võib suve jooksul näha liidu erinevates väljaannetes tuletab valitsusele pidevalt meelde, et tegudel on tagajärjed ning tegijatel vastutus.